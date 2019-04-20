Дюшейн: ждать второго раунда очень тяжело, есть опасность расслабиться

Нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» Мэтт Дюшейн высказал мнение о длительном перерыве перед вторым раундом розыгрыша Кубка Стэнли. Напомним, «Коламбус» освободился максимально быстро, обыграв «Тампу-Бэй Лайтнинг» в четырёх играх.



«Сегодня говорили об этом. Ждать очень тяжело. Есть опасность, что расслабишься, времени-то много. Такова человеческая натура — во время тренировок мы сбрасываем темп. А это недопустимо. Надо каждый день думать, как мы играли в той серии. Это поможет нам сразу включиться в борьбу во втором раунде», — приводит слова Дюшейна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, «Коламбус» впервые в истории выиграл кубковую серию и во втором раунде встретится либо с «Торонто Мэйпл Лифс», либо с «Бостон Брюинз». Счёт в серии 3-2 в пользу «листьев».

«Эпичная победа и худший крах в истории спорта». Что говорят о разгроме «Тампы» 62 победы в регулярке уже никто не помнит.