ФХР поздравила с 70-летием Александра Мальцева

Федерация хоккея России поздравила с днём рождения Александра Мальцева. Легендарному нападающему исполнилось 70 лет.



Карьера игрока: «Динамо» Москва, «Уйпешт» Будапешт. В чемпионатах СССР — 530 матчей, 329 голов. Обладатель Кубка СССР (1972), обладатель Кубка Венгрии (1990).



Достижения: двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976), 9-кратный чемпион мира (1969–1971, 1973–1975, 1978, 1981, 1983). На ЧМ и ОИ — 126 матчей, 94 гола.



Лучший нападающий ЧМ (1970, 1972, 1981), лучший бомбардир ЧМ (1970, 1972). Обладатель Кубка Канады (1981).

Главный снайпер сборной во всех матчах — 212 голов. Член Зала славы ИИХФ (1999).



Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1978), орденом Дружбы народов (1981), орденом «Знак Почета» (1976), медалью «За трудовую доблесть» (1969, 1972), орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени» (2011), орденом Почета (1996), почётной грамотой Президента РФ (2013).