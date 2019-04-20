Задоров — о победе над «Калгари»: как там ваши прогнозы?

Защитник клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров прокомментировал победу в серии с «Калгари Флэймз» после пятой игры противостояния (5:1, 4-1).



«Как там ваши прогнозы?» — написал российский защитник в своём «твиттере».



По истечении первого периода «лавины» вели со счётом 2:1. В составе гостей отличились Габриэль Ландеског и Микко Рантанен, у хозяев – Ти Джей Броди. Во втором игровом отрезке «Колорадо» провёл еще две результативные атаки, дубль оформил Колин Уилсон. Точку в матче поставил оформивший дубль Рантанен.



На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 3 броска в створ, 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 19,18 на льду (2,10 – в большинстве).



«Колорадо» выиграл серию со счётом 4-1. В полуфинале Западной конференции «лавины» сыграют с победителем противостояния «Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс» (3-2).