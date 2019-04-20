ЧМ-2019: в сборную России вызваны Сорокин, Капризов, Михеев и ещё пятеро игроков

Для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года в национальную сборную России вызваны восемь хоккеистов, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Приглашения получили игроки клубов-финалистов завершившегося 19 апреля розыгрыша Кубка Гагарина.
Приглашения получили вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров и Артём Блажиевский, нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин (все – ЦСКА), Илья Михеев («Авангард»).
На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир будет идти с 10 по 26 мая.
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