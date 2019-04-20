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ЧМ-2019: в сборную России вызваны Сорокин, Капризов, Михеев и ещё пятеро игроков

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ЧМ-2019: в сборную России вызваны Сорокин, Капризов, Михеев и ещё пятеро игроков
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года в национальную сборную России вызваны восемь хоккеистов, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Приглашения получили игроки клубов-финалистов завершившегося 19 апреля розыгрыша Кубка Гагарина.

Приглашения получили вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров и Артём Блажиевский, нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин (все – ЦСКА), Илья Михеев («Авангард»).

На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир будет идти с 10 по 26 мая.

Календарь матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года

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