Годро: «Калгари» будет испытывать разочарование на протяжении многих месяцев

Нападающий клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Джонни Годро поделился впечатлениями от проигранной серии плей-офф первого раунда с «Колорадо Эвеланш» (1-4). Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Калгари» выиграл Западную конференцию.



«Разочарование будет сидеть рядом до конца плей-офф. Мы будем слышать новости о других командах, продолжающих борьбу, и смотреть игры. Мы будем испытывать разочарование многих месяцев, но, надеюсь, что мы извлечем из этого урок и вернемся сильнее в следующем году», — приводит слова Годро официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В полуфинале плей-офф Западной конференции «Колорадо Эвеланш» сыграет с победителем противостояния «Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс» (3-2).

Год крушения фаворитов. Чемпион Запада отправился в отпуск вслед за «Тампой» Впервые в истории НХЛ оба победителя конференций вылетели в первом же раунде.