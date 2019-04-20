Фолиньо: «Коламбус» ещё ничего не добился, одна серия ничего не решает

Нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо поделился мнением о выступлении клуба в розыгрыше Кубка Стэнли. Напомним, в первом раунде «мундиры» выбили победителя регулярного чемпионата «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-0.



«Мы знаем, что у нас есть цель. Пока мы еще ничего не добились. Одна серия ничего не решает. Мы хотим добиться большего. Мы верим в себя, стремимся становиться лучше с каждым днем. Об этом в команде говорили перед плей-офф. Нам надо каждый день делать шаг вперед. Мы понимаем, что следующая серия будет еще сложнее, и мы готовимся к ней соответствующим образом», — приводит слова Фолиньо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь матчей плей-офф Кубка Стэнли



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