«Авто» обыграл «Локо» дома и повёл в финальной серии со счётом 3-2

В Екатеринбурге местный «Авто» оказался сильнее ярославского «Локо» в пятой игре финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Виталия Соловьёва отыгрались со счёта 0-2 и теперь лидируют в противостоянии (3-2).



Команде гостей удалось быстро открыть счёт: нападающий «Локомотива» Георгий Иванов отметился заброшенной шайбой уже на 12-й секунде первого периода. «Авто» сумел отыграться только через 44 минуты благодаря удачным действиям защитника Александра Севостьянова. Встреча перешла в дополнительное время, где клуб из Екатеринбурга вырвал победу на 69-й минуте: решающий гол на свой счёт записал защитник Даниил Зайцев.