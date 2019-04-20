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«Авто» обыграл «Локо» дома и повёл в финальной серии со счётом 3-2

«Авто» обыграл «Локо» дома и повёл в финальной серии со счётом 3-2
Хоккей / МХЛ

В Екатеринбурге местный «Авто» оказался сильнее ярославского «Локо» в пятой игре финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Виталия Соловьёва отыгрались со счёта 0-2 и теперь лидируют в противостоянии (3-2).

Команде гостей удалось быстро открыть счёт: нападающий «Локомотива» Георгий Иванов отметился заброшенной шайбой уже на 12-й секунде первого периода. «Авто» сумел отыграться только через 44 минуты благодаря удачным действиям защитника Александра Севостьянова. Встреча перешла в дополнительное время, где клуб из Екатеринбурга вырвал победу на 69-й минуте: решающий гол на свой счёт записал защитник Даниил Зайцев.

МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
20 апреля 2019, суббота. 11:00 МСК
Авто
Екатеринбург
2 : 1
0:1, 0:0, 1:0, 1:0
Локо
Ярославль
0:1 – Иванов (Каюмов, Афанасьев) – 00:11 (5x5), 1:1 – Севостьянов (Тютяев, Захаров) – 43:17 (5x4), 2:1 – Зайцев (Дербенёв) – 68:29 (4x4)
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