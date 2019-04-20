Рантанен — о травме: было больно, зато отдохнул перед плей-офф

Финский нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен поделился мнением о победе в серии с «Калгари Флэймз» (4-1) и прокомментировал травму, из-за которой он пропустил концовку регулярного чемпионата.



«Травма? Совсем невесело, когда тебе больно. Но нужно находить какие-то позитивные вещи. Возможно, одна из них заключалась в том, что я отдохнул и вернулся в строй в хорошем состоянии. Медицинский штаб проделал большую работу, чтобы подготовить меня к игре в этой серии.



Это важная победа, но мы еще не закончили. Все хотят большего. Вы же видели, что после сегодняшнего матча мы не очень сильно праздновали. Понимаем, что ещё не всё, надо продолжать работать. Это только первый шаг», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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