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«Вашингтон» вновь вызвал Самсонова из фарм-клуба

«Вашингтон» вновь вызвал Самсонова из фарм-клуба
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» вызвал из фарм-клуба российского голкипера Илью Самсонова, информирует официальный «твиттер» команды. 22-летний голкипер будет третьим вратарём клуба в розыгрыше Кубка Стэнли после Брэйдена Холтби и Феникса Копли. Напомним, что в плей-офф Самсонов уже вызывался в расположение основной команды.

Самсонов пока не провёл ни одного матча в НХЛ, проведя сезон в клубе Американской хоккейной лиги «Херши».

Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в систему «Вашингтона» весной. В прошлом сезоне одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата, отразив 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,31. В плей-офф провёл пять матчей, одержал одну победу и отразил 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.

49 сейвов Самсонова не помогли фарму «Вашингтона» начать плей-офф с победы
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