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Беднар: позиция «Колорадо» — нужно выиграть четыре раунда, а не один

Беднар: позиция «Колорадо» — нужно выиграть четыре раунда, а не один
Хоккей / НХЛ

Главный тренер клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился впечатлениями от победы над «Калгари Флэймз» (4-1) в серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Напомним, «огоньки» заняли первое место в регулярном чемпионате в Западной конференции.

«Мне нравится, что ребята получают вознаграждение за усердную работу, самоотверженность и преданность делу. Это то, что хочет видеть тренер. Очень приятно двигаться дальше, попытаемся продолжить в том же духе. Мы все счастливы, но это только один раунд, а нужно выиграть четыре. Это наша позиция. Мы будем делать всё возможное, чтобы победить», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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