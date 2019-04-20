Айзерман: у меня был ещё год контракта с «Тампой», но я разрывался из-за семьи

Новый генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман поделился впечатлениями от вступления в должность.



«У нас хорошее основание в виде Дилана Ларкина, Энтони Манты, Андреаса Атанасиу, Тайлера Бертуцци и Филипа Хронека. Чтобы достичь высокого уровня и создать костяк, такая молодёжь очень нужна. Кенни Холланд также добыл множество выборов на драфте. И очень важно, чтобы мы выбирали мудро. Однако у нас уже есть многообещающие проспекты вроде Филипа Задины, Майкла Расмуссена, Джареда Макайзека и Джозефа Велено. Кроме того, в лице Джефа Блашилла у нас есть отличный тренер для молодёжи.



У меня оставался год контракта в «Тампе», но семья была здесь, так что я разрывался. После семи или восьми лет мне предстояло принимать решение. Мне нравились работа и клуб, но становилось всё сложнее делать работу так, как надо, и проводить время с женой Лизой и девочками. Я согласился остаться в организации, но со временем понял, как мне нравится быть менеджером и управлять. После этого, и когда они обозначили интерес, решение было несложным», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

«Детройт» подтвердил назначение Айзермана на пост генменеджера