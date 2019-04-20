Сборная России во второй раз обыграла Швейцарию в матче Еврочелленджа

Сборная России одержала победу со счётом 5:1 в игре Еврочелленджа со сборной Швейцарии, которая состоялась в Сочи.
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Подопечные Ильи Воробьёва дважды огорчили соперника в ходе первого игрового отрезка. Сначала точным броском отметился Александр Бурмистров, а спустя 10 минут отличился Александр Барабанов. В концовке второго игрового отрезка преимущество хозяев укрепил Владимир Ткачёв, а на старте третьей двадцатиминутки он же оформил дубль. На 46-й минуте Алессио Бертаджия отыграл один гол, но финальную точку в игре поставил Сергей Плотников, отправив шайбу в пустые ворота.
18 апреля сборная России провела первый матч Еврочелленджа со швейцарцами и добилась победы со счётом 5:2.
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