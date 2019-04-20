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Сборная России во второй раз обыграла Швейцарию в матче Еврочелленджа

ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России во второй раз обыграла Швейцарию в матче Еврочелленджа
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная России одержала победу со счётом 5:1 в игре Еврочелленджа со сборной Швейцарии, которая состоялась в Сочи.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2019

Подопечные Ильи Воробьёва дважды огорчили соперника в ходе первого игрового отрезка. Сначала точным броском отметился Александр Бурмистров, а спустя 10 минут отличился Александр Барабанов. В концовке второго игрового отрезка преимущество хозяев укрепил Владимир Ткачёв, а на старте третьей двадцатиминутки он же оформил дубль. На 46-й минуте Алессио Бертаджия отыграл один гол, но финальную точку в игре поставил Сергей Плотников, отправив шайбу в пустые ворота.

18 апреля сборная России провела первый матч Еврочелленджа со швейцарцами и добилась победы со счётом 5:2.

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Товарищеские матчи (сборные)
20 апреля 2019, суббота. 16:00 МСК
Россия
5 : 1
2:0, 1:0, 2:1
Швейцария
1:0 – Бурмистров (Яковлев, Ткачёв) – 08:37 (5x5), 2:0 – Барабанов (Кадейкин, Жафяров) – 18:36 (5x5), 3:0 – Ткачёв (Барабанов, Елесин) – 37:28 (5x5), 4:0 – Ткачёв (Плотников, Бурмистров) – 43:54 (5x4), 4:1 – Бертаджия (Род) – 45:11 (5x5), 5:1 – Плотников (Елесин, Кадейкин) – 57:37 (en)
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