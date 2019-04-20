Андрей Свечников тренируется в бесконтактном джерси

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников проводит тренировку перед пятым матчем серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» в бесконтактном джерси, сообщает журналист Майкл Смит.

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Свечников получил повреждение после драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии. Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Во втором матче серии (4:3 ОТ) капитан «Вашингтона» применил эффектный силовой приём против 19-летнего игрока «ураганов».



Ранее сообщалось, что Свечников может пропустить остаток серии.

Пятый матч серии состоится 21 апреля в 03:00 мск. После четырёх игр счёт в серии — 2-2.

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