Андрей Свечников не сыграет в пятом матче серии с «Вашингтоном»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор сообщил о том, что нападающий Андрей Свечников пропустит пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».



«Свечников, Ферланд и Мартинук не помогут «Каролине» в пятом матче серии. У меня нет информации относительно сроков возвращения в строй Андрея. Он добился определённого прогресса, но это всё, что я знаю», — приводит слова специалиста в своём «твиттере» журналист Саманта Пелл.



Свечников получил повреждение после драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии. Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Во втором матче серии (4:3 ОТ) капитан «Вашингтона» применил эффектный силовой приём против 19-летнего игрока «ураганов».



Пятый матч серии состоится 21 апреля в 03:00 мск. После четырёх игр счёт в серии — 2-2.

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