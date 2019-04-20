Врана: Смит-Пелли играет жёстко и умеет прибавлять в нужный момент

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана поделился мнением о форварде команды Деванте Смит-Пелли. Вчера, 19 апреля, 26-летнего хоккеиста вызвали из фарм-клуба.



«Он играет жёстко. И умеет прибавлять в нужный момент. Он продемонстрировал это в прошлом году. Мы рады, что Смит-Пелли возвращается», — цитирует Врану официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В нынешнем сезоне Смит-Пелли провёл 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ и записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и четыре результативные передачи. В 20 матчах за «Херши Беарз» в АХЛ Смит-Пелли набрал 14 (6+8) очков.



В прошлогодних матчах матчах плей-офф Смит-Пелли разделил четвёртое место в команде по заброшенным шайбам (семь) и забивал голы в трёх последних играх финальной серии с «Вегас Голден Найтс».

Рирден: мы обещали вернуть Смит-Пелли в «Вашингтон», если кто-то получит травму