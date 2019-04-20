Свечников: я не супергерой, чтобы вызывать Овечкина на бой. Он первым предложил

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин первым вызвал его на бой.



«Это он первым предложил мне подраться. Я же не супергерой, чтобы вызывать его на бой. Я согласился, сказал, что хочу постоять за себя. Надеюсь, что смогу выйти на лёд в шестой игре серии», — цитирует Свечникова в «Твиттере» журналист Саманта Пелл.

Свечников получил повреждение после драки с Овечкиным в третьей игре серии. Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Во втором матче серии (4:3 ОТ) капитан «Вашингтона» применил эффектный силовой приём против 19-летнего игрока «ураганов».

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