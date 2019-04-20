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Свечников: Овечкин позвонил мне после игры и принёс извинения

Свечников: Овечкин позвонил мне после игры и принёс извинения
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников сообщил, что побеседовал с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным после третьего матча серии первого раунда плей-офф.

Свечников получил повреждение после драки с Овечкиным в третьей игре серии. Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Во втором матче серии (4:3 ОТ) капитан «Вашингтона» применил эффектный силовой приём против 19-летнего игрока «ураганов».

«Овечкин позвонил мне сразу после игры, и мы немного поговорили. Он принёс извинения, а я сказал, что никогда не знаешь, когда произойдёт что-то подобное», — приводит слова россиянина журналист Том Гулитти.

Свечников, пропустивший четвёртую игру, не примет участия и в пятом матче серии.

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