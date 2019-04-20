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Георгиев: хотели сделать подарок Фетисову, Мальцеву и Шалимову

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Георгиев: хотели сделать подарок Фетисову, Мальцеву и Шалимову
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Голкипер сборной России Александр Георгиев подвёл итоги второго матча Еврочелленджа со Швейцарией (5:1).

«Ребята сегодня хорошо помогали, здорово играли в защите, ложились под шайбы. Хотелось бы лучше играть с шайбой, у площадки другие углы и другие отскоки. Немного отвык от них. Но теперь буду привыкать. Швейцарцы немножко поменяли систему игры, активнее шли, старались больше бросать. Я при такой игре чувствовал себя комфортно, почувствовал ритм.

Мы говорили о том, что сегодня день рождения у Фетисова, Мальцева и Шалимова. Хотели сделать подарок нашим легендам, хорошо, что удалось это сделать. Поздравляем их с днем рождения и посвящаем им победу.

Немножко обидно, что не отыграл на ноль, но случилось, как случилось. Главное, что мы контролировали игру и победили», — приводит слова вратаря пресс-служба ФХР.

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