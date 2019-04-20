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Владелец «Тампы»: расстроены, что Айзерман покинул нас ради «Детройта»

Владелец «Тампы»: расстроены, что Айзерман покинул нас ради «Детройта»
Хоккей / НХЛ

Владелец «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джеф Виник прокомментировал назначение Стива Айзермана на пост генерального менеджера «Детройт Ред Уингз». В сентябре 2018 года специалист покинул стан «молний».

«Стив буквально перестроил хоккейные операции — от департаментов профессионального и любительского скаутинга до фронт-офиса, тренеров и персонала в раздевалках, от состава игроков в главной до младших командах. Он выстроил одну из лучших организаций в НХЛ, шесть раз за девять лет вывел нас в плей-офф.

Мы расстроены, что Стив покинул команду ради соперников из «Детройта», но он оставляет клуб в хорошей форме и руках сильного лидера Жюльена Брисбуа. А мы продолжаем преследовать цель завоевания Кубка Стэнли», — цитирует Виника официальный сайт лиги.

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Все в шоке.
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