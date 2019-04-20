Агент Хохлачёва: «Авангард» на нас не выходил, это утка

«Авангард» не предлагал контракт нападающему «Спартака» Александру Хохлачёву. Об этом сообщил агент игрока Александр Черных. Ранее в СМИ появилась информация, что омский клуб является одним из претендентов на форварда.

«В первый раз об этом слышу, „Авангард“ на нас не выходил. Думаю, что это утка. Когда „Спартак“ сделает предложения по контракту, будем думать о будущем», — цитирует Черных ТАСС.

Контракт 25-летнего нападающего с московским клубом истекает 30 апреля 2019 года, после чего Хохлачёв становится ограниченно свободным агентом. В нынешнем сезоне форвард провёл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 37 (18+19) очков. В шести матчах плей-офф у Александра — одна результативная передача.