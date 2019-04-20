Бриндамор — о потерях в составе: «Каролина» обескровлена почти везде

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился ожиданиями от пятого матча серии первого раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (2-2).

«Наслаждаюсь тем, что нахожусь в этой команде. У нас много молодых ребят, и я не уверен, что они реально понимают, какой сейчас большой момент. Они просто выходят и играют. Сейчас они просто получают удовольствие. Возможно, в этом что-то есть. Каким-то образом им удаётся не накручивать себя. И просто играть.

Соперник сплотится после травмы Оши? Думаю, они в любом случае это сделают. Игра дома дает такой эффект. Теперь серия стала полноценным противостоянием, так что я этого жду. Такая опытная команда едва ли будет расстраиваться. Если только немного. Но впадать в отчаяние они не будут.

Вызов Саарелы? На данный момент мы обескровлены почти везде, так что возьмём парня. Тренер «Шарлотт» Майк Велуччи считает его лучшим», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.