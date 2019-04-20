Андрей Василевский номинирован на «Везину Трофи»

Национальная хоккейная лига представила имена финалистов в борьбе за «Везину Трофи» — трофей, вручаемый вратарю, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди конкурентов, сообщает пресс-служба НХЛ.



На трофей претендуют голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер, вратарь «Даллас Старз» Бен Бишоп и вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Лауреата определяют члены ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата. В прошлом сезоне обладателем трофея стал голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне.

Василевский стал лучшим вратарём в регулярном сезоне НХЛ по победам (39). Второе место занял голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский (37), тройку лучших замкнул вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен (36).

Голкипер «Айлендерс» Ленер: я хотел убить себя, несколько раз был очень близок