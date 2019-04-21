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«Даллас» в гостях обыграл «Нэшвилл» и повёл в серии — 3-2

«Даллас» в гостях обыграл «Нэшвилл» и повёл в серии — 3-2
Хоккей / НХЛ

«Даллас Старз» победил «Нэшвилл Предаторз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и завершилась со счётом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) в пользу гостей.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Далласа» Александр Радулов. Россиянин провёл на льду 18 минут 50 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, забросил две шайбы и окончил матч с показателем полезности «+3».

Дубль в составе победителей также оформил Джейсон Дикинсон. Тремя результативными передачами отметился капитан «Старз» Джейми Бенн. Голкипер гостей Бен Бишоп отразил 30 бросков из 33.

Таким образом, «Даллас» повёл в серии — 3-2. Шестой матч состоится 23 апреля мск в Далласе.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
20 апреля 2019, суббота. 22:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3 : 5
1:1, 1:3, 1:1
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Гримальди (Йози, Эллис) – 06:25 (5x5), 1:1 – Дикинсон (Хинц, Полак) – 13:08 (5x5), 1:2 – А. Радулов (Сегин, Бенн) – 20:40 (5x5), 1:3 – А. Радулов (Бенн) – 27:41 (5x5), 2:3 – Джохансен (Форсберг, Йози) – 29:18 (5x5), 2:4 – Сегин (Бенн) – 35:54 (5x5), 2:5 – Дикинсон – 41:57 (5x5), 3:5 – Туррис (Гранлунд) – 42:25 (5x5)
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