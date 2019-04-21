Радулов признан первой звездой матча с «Нэшвиллом»

«Даллас Старз» победил «Нэшвилл Предаторз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и завершилась со счётом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) в пользу гостей.

Первой звездой матча был признан форвард «Далласа» Александр Радулов. Россиянин провёл на льду 18 минут 50 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, забросил две шайбы и окончил матч с показателем полезности «+3».

Звание второй звезды встречи досталось нападающему «Старз» Джейсону Дикинсону, оформившему дубль. Тройку лучших замкнул форвард гостей Джейми Бенн. Канадец записал на свой счёт ассистентский хет-трик.

Таким образом, «Даллас» повёл в серии — 3-2. Шестой матч состоится 23 апреля мск в Далласе.