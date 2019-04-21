Мамин: не сказал бы, что победа над «Авангардом» далась для ЦСКА так уж легко

Нападающий ЦСКА Максим Мамин поделился мнением о победе в финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (4-0).

«Не скучно ли от такого превосходства ЦСКА над всеми в этом сезоне? Ну, у нас с Питером была очень хорошая серия. Против СКА мы отыграли семь матчей, и до самого конца было непонятно, кто пройдёт дальше. Может быть, слишком быстро закончился финал против «Авангарда». Но все матчи получились очень сложными, так что тут я бы не сказал, что нам победа над Омском далась так уж легко. Поэтому считаю, что у нас был хороший и достойный плей-офф — чемпионский», — приводят слова Мамина «Известия».

«Армейцы» впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. До этого ЦСКА дважды выходил в финал и в обоих случаях проигрывал. В 2016 году «армейцы» проиграли в семи матчах магнитогорскому «Металлургу», а спустя два года проиграли «Ак Барсу» со счётом 1-4.