Игроки «Каролины» позволили «Вашингтону» забить, считая, что был проброс

«Вашингтон Кэпиталз» провёл пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Игра состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась с разгромным счётом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) в пользу хозяев.

В концовке второго периода игроки «Каролины» допустили грубую ошибку, позволив капитану «столичных» Александру Овечкину получить шайбу за воротами, считая, что был проброс. Россиянин воспользовался оплошностью соперника и выдал передачу на пятак, где Бретт Коннолли в одно касание переправил снаряд в ворота.

Видео гола Коннолли также можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Вашингтон» ведёт в серии со счётом 3-2. Шестой матч состоится 23 апреля мск в Роли.