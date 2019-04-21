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«Вашингтон» — «Каролина»: Овечкин опрокинул Фёгеле, проведя силовой приём

«Вашингтон» — «Каролина»: Овечкин опрокинул Фёгеле, проведя силовой приём
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» провёл пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Игра состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась с разгромным счётом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) в пользу хозяев.

Весь матч изобиловал силовыми приёмами, под один из которых угодил нападающий «Харрикейнз» Уоррен Фёгеле. Его опрокинул на лёд капитан «столичных» Александр Овечкин. Главные арбитры матча Дэн О'Рурк и Тим Пил не сочли действия Овечкина нарушением правил.

Видео момента можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

«Вашингтон» ведёт в серии со счётом 3-2. Шестой матч состоится 23 апреля мск в Роли.

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