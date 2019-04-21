Тренер «Далласа» — об игре Бенна, Сегина и Радулова: это было впечатляюще

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери прокомментировал игру первого звена команды в пятом матче серии первого раунда с «Нэшвилл Предаторз» (5:3, 3-2). Александр Радулов отметился дублем, 2 (1+1) очка на счету Тайлера Сегина. Джейми Бенн отметился двумя голевыми передачами.

«Это было очень впечатляюще. Они вели игру в любой момент времени и, по-моему, были готовы совсем не уходить со льда. Пару раз Бенн даже постукивал клюшкой по борту и глядел на меня: «Ну что, мы следующие?». Они поймали волну и не хотели ее упускать.



Наш процент реализации бросков в ходе регулярного сезона был что-то около 8%. В двух последних матчах он вырос, мне кажется, до 40%. Что ж, шайбы выбрали хорошее время, чтобы залетать в ворота после наших бросков», – цитирует Монтгомери официальный сайт НХЛ.