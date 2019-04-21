Кузнецов — о нокауте Свечникова: это Овечкин ещё с левой не бил

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу в пятом матче серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз» (6:0, 3-2) и поделился мнением о драке между Александром Овечкиным и Андреем Свечниковым.

«Пять на четыре» правильно сыграли. Грамотно распоряжались шайбой в большинстве. Плюс раньше они накрывали нас, не давали войти с шайбой в их зону, а сегодня мы хорошо её двигали на их территории, заставляли их постоянно играть в обороне. Они играют хорошо, правильно, не дают нам много шансов забить. Не убегаем «два в один» или «три в два», у них третий нападающий всегда хорошо действует. Нужно ждать, терпеть — и забивать в большинстве, когда оно есть. Это самый главный фактор — как мы будем играть в неравных составах, в большинстве и в меньшинстве. От него всё зависит.

Как прокомментирую драку Овечкина? Да никак… Хоккей — такое дело, здесь не смотришь на паспорт. Как бы неприятно ни было, либо ты, либо тебя, правильно? Это твой выбор уже. Если хочешь, чтобы тебя, тогда открывай ворота. У Овечкина нокаутирующий удар? Так это он ещё с левой не бил! Он же левша. Пару раз видел его в деле», — цитирует Кузнецова «Спорт-экспресс».

Свечников: я не супергерой, чтобы вызывать Овечкина на бой. Он первым предложил