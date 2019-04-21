КХЛ оштрафовала Антона Слепышева за удар ногой Алексея Емелина

Континентальная хоккейная лига оштрафовала форварда ЦСКА Антона Слепышева, информирует официальный сайт организации.

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев досрочно завершил четвёртый матч серии финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:2 ОТ, 4-0). Форвард «армейцев» получил дисциплинарный штраф до конца игры за удар ногой защитника «ястребов» Алексея Емелина в концовке первого периода.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Авангард» — ЦСКА. Время – 14:43. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Антона Слепышева по п. 1.18. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — гласит решение лиги.