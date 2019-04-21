Коннолли — о передаче Овечкина: на его игру в пас не обращают внимания

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли после победы в пятом матче серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз» (6:0, 3-2) прокомментировал гол с передачи капитана «столичной» команды Александра Овечкина.

«Он потрясающий хоккеист. Мне надо было только открыться. Мне кажется, его умение играть в пас недооценивают. Безусловно, он снайпер, возможно, лучший в истории, и уж точно в новейшем периоде. Но на его игру в пас не обращают внимания», – цитирует Коннолли официальный сайт НХЛ.

Видео гола также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

Александр набрал 124-е очко за карьеру в плей-офф и вышел на 52-е место в истории, превзойдя результат нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна (123), а также завершивших карьеру форвардов Джереми Рёника, Брайана Беллоуза (оба — по 122) из защитника Криса Пронгера (121).