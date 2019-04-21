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Рирден: знали, что «Вашингтон» может выйти на другой уровень

Рирден: знали, что «Вашингтон» может выйти на другой уровень
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал победу в пятом матче серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз» (6:0, 3-2).

«Мы были разочарованы недостатком силовой игры даже в двух первых матчах, которые мы здесь выиграли. Понимали, что даже в них мы вовсе не диктовали соперникам свою волю и не играли в тот силовой хоккей, на который способны. И знали, что можем в этом смысле выйти на другой уровень.

Я очень доволен тем, как команда отреагировала на этот вызов. Сегодня наша игра выглядела намного ближе к тому фирменному стилю хоккея, к которому мы стремимся. Нам он, безусловно, потребуется и в следующем матче на выезде — на сложнейшей арене, где пока мы в этой серии успеха не добивались», — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

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