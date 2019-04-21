Сегин: Радулов мог бы бросить попроще и не заставлять меня нервничать

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин прокомментировал первый гол Александра Радулова в пятом матче серии первого раунда с «Нэшвилл Предаторз» (5:3, 3-2).

«Раду мог бы бросить попроще, по центру ворот, и не заставлять меня нервничать. Но бросок у него получился фантастический. Если честно, я его даже не видел, действовал, скорее, инстинктивно. Меня уже накрывал Джохансен, так что я просто отдал шайбу туда, где Алекс должен был находиться», — цитирует Сегина официальный сайт НХЛ.

Видео гола можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.

Всего на счету Радулова 5 (4+1) очков в пяти играх при показателе полезности «+5». Две шайбы российского форварда в пятой игре разделили семь минут. «Даллас» завершил регулярный чемпионат на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.