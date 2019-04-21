Бузова — «Авангарду»: проигрыш — залог будущих побед. Всё главное впереди

Телеведущая и известная поп-исполнительница Ольга Бузова поблагодарила «Авангард» за успешный сезон в КХЛ.

«Проигрыш — залог будущих побед. Всё самое главное впереди. Спасибо за красивую игру и волю к победе, «Авангард», — написала Бузова в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть также в «инстаграме» Ольги Бузовой.

Команда Боба Хартли в первом раунде выбила из борьбы обладателя Кубка Гагарина 2018 года — «Ак Барс» (4-0), после чего переиграла «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2). В финальной серии «ястребы» проиграли ЦСКА (0-4).

Впервые в истории Континетальной хоккейной лиги финальная серия завершилась в четырёх матчах. В первой игре ЦСКА обыграл соперника со счётом 5:2, во второй — 3:0. Эти матчи состоялись в Москве, после чего серия переехала в Балашиху. В третьей игре «армейцы» выиграли со счётом 2:0. Исход четвёртого матча решил гол Максима Мамина в овертайме.

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