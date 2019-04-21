Шварц: это был крутейший матч сезона для «Сент-Луиса»

Форвард «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц прокомментировал победу в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «ВиннипегДжетс» (3:2, 4-2).

«Очень приятно, когда у тебя так идёт игра и ты помогаешь команде идти дальше по сетке плей-офф. Мы провели отличный матч. Не позволили «Виннипегу» сделать многое, сами работали как черти. Наша защита была великолепна, а форварды здорово проявили себя в силовой борьбе, огорчая соперника. Для нас это был крутейший матч сезона. Мы играли правильно и агрессивно.

Ты хочешь начать матч на позитивной ноте. Первые две домашние встречи в Сент-Луисе прошли совсем не по тому плану, как мы думали в раздевалке. Мы хотели быть агрессивными. Не надо было отсиживаться сзади, наблюдая, как куражатся лидеры «Виннипега». Эта серия обещала быть длинной. И когда ты видишь, что «Джетс» у себя дома сами открывают счёт уже на 12-й секунде, то понимаешь, почему первый период остаётся за ними. Это был нам хороший урок на будущее — матч длится все 60 минут», — цитирует Шварца официальный сайт НХЛ.