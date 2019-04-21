«Сарыарка» одолела «Рубин» и повела в финале плей-офф ВХЛ со счётом 3-1

Карангандинская «Сарыарка» на домашней площадке переиграла тюменский «Рубин» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2. Команда из Караганды лидирует в противостоянии со счётом 3-1.

Календарь финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги

Счёт в матче был открыть на 15-й минуте матча, отличился защитник хозяев Руслан Ибатуллин. На 37-й минуте равновесие восстановил Денис Давыдов. Ещё до перерыва команды обменялись заброшенными шайбами. Хозяева снова вышли вперёд после точного броска Александра Борисевича, а гости отыгрались за секунду до конца отрезка усилиями Ильи Карлина. Победу «Сарыарке» принёс Константин Соколов, реализовавший двойной численный перевес в третьем периоде.