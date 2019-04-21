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«Сарыарка» одолела «Рубин» и повела в финале плей-офф ВХЛ со счётом 3-1

«Сарыарка» одолела «Рубин» и повела в финале плей-офф ВХЛ со счётом 3-1
Хоккей / ВХЛ

Карангандинская «Сарыарка» на домашней площадке переиграла тюменский «Рубин» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2. Команда из Караганды лидирует в противостоянии со счётом 3-1.

Календарь финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги

Счёт в матче был открыть на 15-й минуте матча, отличился защитник хозяев Руслан Ибатуллин. На 37-й минуте равновесие восстановил Денис Давыдов. Ещё до перерыва команды обменялись заброшенными шайбами. Хозяева снова вышли вперёд после точного броска Александра Борисевича, а гости отыгрались за секунду до конца отрезка усилиями Ильи Карлина. Победу «Сарыарке» принёс Константин Соколов, реализовавший двойной численный перевес в третьем периоде.

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
21 апреля 2019, воскресенье. 11:00 МСК
Сарыарка
Караганда
3 : 2
1:0, 1:2, 1:0
Рубин
Тюмень
1:0 – Ибатуллин (Сиксна, Кицын) – 14:14 (5x5), 1:1 – Давыдов (Кравченко, Ячменёв) – 36:03 (5x5), 2:1 – Борисевич (Ибатуллин) – 38:10 (5x5), 2:2 – Карлин (Князев, Верёвкин) – 39:59 (5x5), 3:2 – Соколов (Зиазов, Желнеровский) – 52:56 (5x4)
Победитель МЧМ-2011 Максим Кицын продолжит карьеру в «Сарыарке»
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