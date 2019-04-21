Житник: у Хартли в НХЛ репутация тренера первого сезона

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением об успехе своего бывшего тренера Боба Хартли. Канадский специалист вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина в дебютном для себя сезоне в КХЛ.

«12 лет назад мне удалось поработать под руководством Хартли — после обмена из «Филадельфии» в «Атланту». Весной 2007 года «Атланте» впервые в своей истории удалось выйти в плей-офф, это была одна из главных сенсаций года. Правда, в первом раунде мы проиграли всухую — 0-4.

Он мне показался типичным франкоканадцем — увлечённым, эмоциональным, упрямым, где-то даже упёртым. Если ты ему понравился, то будешь играть во всех ситуациях, если нет, то переубедить его практически невозможно. Запомнилось ещё и то, что Хартли безгранично доверял ветеранам. Матчей за двадцать до окончания регулярного чемпионата он собрал нас и сказал, что для опытных игроков все тренировки отныне по желанию. Понятно, что ветераны восприняли это с воодушевлением, и команда выдала хорошую концовку регулярки.

Что случилось в следующем сезоне? Провал. Такое часто бывает: прыгнув выше головы, команда где-то эмоционально перегорает, может, даже переоценивает свои силы. В общем, мы начали новый чемпионат с шести поражений кряду. И Хартли перед седьмой игрой был уволен. О командной предсезонке в НХЛ говорить не приходится, там ты готовишься к чемпионату в основном индивидуально и затем — через выставочные матчи. Но, наверное, какие-то моменты тренерский штаб не учёл, не смог перенастроить и перезагрузить команду. Кстати, у Хартли в НХЛ была репутация тренера первого сезона. «Авангарду», наверное, об этом известно», — цитирует Житника Russia-Hockey.