Дюшейн — о лучшем плей-офф в карьере: Рим не сразу строился

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Мэтт Дюшейн прокомментировал первую в карьере выигранную серию плей-офф.

«Именно этого я так долго ждал. Невероятные ощущения. Я счастлив быть в этой команде. Рим не сразу строился, и всё-таки хотелось ощутить радость победы. Хотелось почувствовать это на себе.

Было тяжело,. После той игры в Эдмонтоне мы пытались понять, что происходит. Мне было очень обидно, и я знаю, что ребята чувствовали то же самое. Мы были уверены, что должны быть в зоне плей-офф, но по каким-то причинам нас там не было. Ник Фолиньо однажды выступил перед командой и сказал, что мы должны быть охотниками, а не добычей. Потребовалось время, чтобы всё пришло в норму, и тогда мы почувствовали, что можем играть.

Я хотел получить позитивный опыт от игры в плей-офф. Мне его не хватало. Для меня это важно. Ради этого мы играем. Хочется выиграть Кубок Стэнли», — цитирует Дюшейна официальный сайт НХЛ.