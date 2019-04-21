«Авангард» открыл в Южном Бутове франшизу хоккейной академии

В Москве, в Южном Бутове, открылась первая франшиза академии «Авангарда», сообщает официальный сайт омского клуба. Партнёром стал ХК «Морские львы», который базируется в ледовом комплексе «Южный лёд».



Маленьких «ястребов» поприветствовал ветеран омского хоккея, член совета директоров клуба Евгений Шастин, который провёл символическое вбрасывание перед началом матча «Авангард» — «Созвездие». Игра завершилась победой омичей в серии буллитов со счётом 3:2.



Воспитанники хоккейного клуба «Морские львы» станут частью системы хоккейной академии «Авангард». Все игроки клуба и академии, начиная с групп набора, попадут в базу данных и будут тренироваться по единым стандартам. Набор пройдёт во второй половине апреля.



С апреля по сентябрь 2019 года на базе ЛК «Южный лёд» при участии специалистов хоккейной академии «Авангард» и ХК «Морские львы» состоятся открытые мастер-классы, просмотровые лагеря и набор игроков для формирования команд на соревнования, включая Кубок и первенство Москвы. В дальнейшем клуб планирует расширять программу франшизы академии.