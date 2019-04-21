Савар: Гавриков — габаритный парень. Посмотрим, что он умеет

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Дэвид Савар поделился мнением о россиянине Владиславе Гаврикове, подписавшем двухлетний контракт с «мундирами». Ранее олимпийский чемпион досрочно расторг соглашение со СКА.



«Это габаритный парень, который даёт о себе знать. Посмотрим, что он умеет», — приводит слова Савара официальный сайт НХЛ.



Гавриков переехал в Петербург в 2017 году и в составе СКА стал обладателем Кубка континента. В прошлом году завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане в составе сборной России.



С хоккеистом достигнута договорённость, что в случае вылета «Коламбуса» из плей-офф он пополнит состав сборной России и примет участие в чемпионате мира, который стартует 10 мая. Второй раунд Кубка Стэнли завершится 7-8 мая.

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