Шевченко: «Барыс» мог пройти «Салават Юлаев» и играть в финале

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко считает, что при определённом раскладе его команда могла бы выступать в финале Кубка Гагарина. Клуб из Астаны проиграл во втором раунде плей-офф «Авангарду» со счётом 1-4. Омичи добрались до финала, где проиграли в четырёх матчах ЦСКА.



«Я с самого начала говорил, что ЦСКА выиграет финал Кубка Гагарина. Москвичи сильнее как команда — по длине «скамейки», схеме. Я уже говорил, что кто из нас с «Авангардом» выиграет, тот будет играть в финале. По крайней мере, я думал, что «Барыс» способен пройти «Салават Юлаев». Просто знал, что Омск очень хорошая команда и будет тяжело. Но и дальше было бы нелегко. Однако то, что ЦСКА будет в финале с Запада, предсказать было тяжело», — приводит слова игрока Sports.kz.

В финале Восточной конференции «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» со счётом 4-2.

Диц: «Авангард» хотел дестабилизировать ситуацию в «Барысе» перед плей-офф