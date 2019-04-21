Нападающий «Миннесоты» Кевин Фиала сыграет за Швейцарию на ЧМ-2019

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кевин Фиала примет участие в чемпионате мира по хоккею, который пройдёт в мае в Словакии. Об этом информирует Swiss Hockey News.

Календарь чемпионата мира — 2019

22-летний спортсмен включён в состав команды, которая продолжит подготовку к предстоящему турниру. Сезон-2018/19 форвард начинал в составе «Нэшвилл Предаторз», но затем был обменян в «Миннесоту». Фиала провёл 83 игры в регулярном чемпионате, забросив 13 шайб и отдав 26 результативных передач при показателе полезности «-23».



Ранее стало известно, что за сборную Швейцарии на чемпионате мира сыграет нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир.



На чемпионате мира в Словакии сборная Швейцарии попала в одну группу с Россией, Швецией, Чехией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.