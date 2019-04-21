Хартли: меня ждут долгие вечера, в ходе которых буду искать способ обыграть ЦСКА

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о задачах команды на следующий сезон.



«Меня ждут долгие вечера летом, во время которых я буду искать способы обыграть ЦСКА. Но для начала ведь надо выиграть Восток. Мы сейчас только и говорим, что о ЦСКА. Но ведь мы обыграли мощный «Ак Барс» и прошли очень сильный «Барыс».



Вспомните «Салават» — Метсола был просто стеной, а тройка Хартикайнен — Кемппайнен — Умарк была сущим кошмаром. Мощные, готовые к борьбе — каждый раз, когда они появлялись на льду, нашим воротам угрожала опасность. Невозможно гарантировать победу в серии с таким соперником. Достигнув финала, никогда не знаешь, когда туда вернёшься.



Понятно, что план у нас на следующий год — снова выйти в финал и взять Кубок Гагарина. Но при этом «Ак Барс» станет сильнее, «Барыс» тоже хочет в финал, «Салават» хочет в финал. Если ты профессионал, у тебя не может быть цели стать вторым», — цитирует Хартли официальный сайт «Авангарда».

Хартли: ЦСКА – невероятная хоккейная машина, у которой нет слабых мест