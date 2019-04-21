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Тренер «Далласа»: меня постоянно поражает заряженность Радулова на игру

Тренер «Далласа»: меня постоянно поражает заряженность Радулова на игру
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери оценил игру нападающего команды Александра Радулова.

«Меня постоянно поражает его заряженность на игру. Он настоящий спортсмен по духу. А если добавить к этому его мастерство, то мы получаем человека, который способен изменить ход матча в одиночку», — приводит слова Монтгомери официальный сайт НХЛ.

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги «звезды» встречаются с «Нэшвилл Предаторз». После пяти игр клуб из Техаса ведёт со счётом 3-2. Шестая игра серии состоится в Далласе 23 апреля в 03:30 мск.

Радулов провёл пять матчей в розыгрыше Кубка Стэнли — 2019. На его счету четыре заброшенные шайбы и одна голевая передача при показателе полезности «+6».

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