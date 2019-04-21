Тренер «Далласа»: меня постоянно поражает заряженность Радулова на игру

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери оценил игру нападающего команды Александра Радулова.
«Меня постоянно поражает его заряженность на игру. Он настоящий спортсмен по духу. А если добавить к этому его мастерство, то мы получаем человека, который способен изменить ход матча в одиночку», — приводит слова Монтгомери официальный сайт НХЛ.
В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги «звезды» встречаются с «Нэшвилл Предаторз». После пяти игр клуб из Техаса ведёт со счётом 3-2. Шестая игра серии состоится в Далласе 23 апреля в 03:30 мск.
Радулов провёл пять матчей в розыгрыше Кубка Стэнли — 2019. На его счету четыре заброшенные шайбы и одна голевая передача при показателе полезности «+6».
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