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Мамин — о возвращении во «Флориду»: пока не знаю, подумаю об этом позже

Мамин — о возвращении во «Флориду»: пока не знаю, подумаю об этом позже
Хоккей / КХЛ

Нападающий ЦСКА Максим Мамин, вернувшийся в стан «армейцев» в ходе сезона, отметил, что у него не возникло проблем с адаптацией. Хоккеист отметился победным голом в четвёртом матче финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:2 ОТ), который принёс столичному клубу заветный трофей.

«Я же до нынешнего сезона был в команде уже три года. И с Никитиным работал. Так что быстро вспомнил всё, что нужно.

Как человек Никитин не особенно изменился. Я по крайней мере не заметил этого. А как тренер кое-что изменил в работе — у него ведь теперь немного другие обязанности, чем при Дмитрии Квартальнове. Но главные принципы работы у него сохранились. Как видите, это принесло успех.

Возвращение во «Флориду»? Я не знаю пока. Будем отмечать победу, а об остальном потом подумаем», — приводят слова Мамина «Известия».

Видео победного гола Мамина, который принёс ЦСКА Кубок Гагарина
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