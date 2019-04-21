Мамин — о возвращении во «Флориду»: пока не знаю, подумаю об этом позже

Нападающий ЦСКА Максим Мамин, вернувшийся в стан «армейцев» в ходе сезона, отметил, что у него не возникло проблем с адаптацией. Хоккеист отметился победным голом в четвёртом матче финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:2 ОТ), который принёс столичному клубу заветный трофей.



«Я же до нынешнего сезона был в команде уже три года. И с Никитиным работал. Так что быстро вспомнил всё, что нужно.



Как человек Никитин не особенно изменился. Я по крайней мере не заметил этого. А как тренер кое-что изменил в работе — у него ведь теперь немного другие обязанности, чем при Дмитрии Квартальнове. Но главные принципы работы у него сохранились. Как видите, это принесло успех.



Возвращение во «Флориду»? Я не знаю пока. Будем отмечать победу, а об остальном потом подумаем», — приводят слова Мамина «Известия».

Видео победного гола Мамина, который принёс ЦСКА Кубок Гагарина