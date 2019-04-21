Хартли: до сих пор не получил объяснений, почему не засчитали гол Стася

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли вспомнил перипетии первого матча серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА (2:5).



«Армейцы» забили два. Потом забили мы — тот знаменитый гол. У меня он до сих пор перед глазами. И я до сих пор не получил объяснений, почему его отменили. 2:1 — это совсем другая игра. Но мы уже никогда не узнаем, как это сказалось бы. Они прижали нас, повели, мы вроде отквитали одну шайбу, но счёт всё равно 2:0. Такие ситуации неприятны.



Парни молодцы — они быстро все забыли. И дальше мы шли нога в ногу. Проиграли два матча в одну шайбу, если не считать голы в пустые ворота. И последний — в овертайме. Причем Бек попал в штангу прямо перед тем, как мы пропустили. Но — штанги не считаются. «Авангард» был близко, но недостаточно близко», — приводит слова специалиста официальный сайт «ястребов».

КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол «Авангарда» в матче с ЦСКА

Истинный чемпион. «Авангард» был очень крут, но ЦСКА будто с другой планеты На этой планете много денег, но ещё больше – мастерства, терпения и выдержки.

Посмотреть видео эпизода с отменённым голом Андрея Стася можно на официальном сайте КХЛ.