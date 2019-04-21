Свечников — о последствиях драки с Овечкиным: голова всё ещё немного болит

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о самочувствии перед шестым матчем серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз». Российский форвард продолжает тренироваться в бесконтактном джерси.



Свечников получил повреждение после драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии. Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Во втором матче серии (4:3 ОТ) капитан «Вашингтона» применил эффектный силовой приём против 19-летнего игрока «ураганов».



«Голова всё ещё немного болит, но всё в порядке. Посмотрим, что будет завтра. Всё зависит от того, как я буду себя чувствовать. Тяжело смотреть за игрой команды со стороны, просто хочется выйти на лёд и помочь партнёрам. Если я вернусь, то обязательно сыграю в свой хоккей», — приводит слова Свечникова в своём «твиттере» журналист Люк ДеКок.

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