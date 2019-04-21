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Швеция не испытала проблем в матче со Словакией на юниорском чемпионате мира

Швеция не испытала проблем в матче со Словакией на юниорском чемпионате мира
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Сборная Швеции обыграла Словакию со счётом 5:1 в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею.

Календарь юниорского чемпионата мира — 2019

Скандинавская команда открыла счёт уже на 14-й секунде встречи после того, как Оскар Бьерселиус отличился в меньшинстве. Словаки восстановили равновесие во втором игровом отрезке благодаря точному броску Доминика Сойки, на что хозяева турнира ответили голами Карла Хенрикссона и Зиона Нюбека. В третьем периоде преимущество шведов укрепили Оскар Лавнер и Нюбек.

Сборная Швеции одержала вторую победу на турнире, а словаки потерпели третье поражение. 23 апреля скандинавская сборная сыграет с Россией, а Словакия днём ранее встретится с Латвией.

Турнирная таблица юниорского чемпионата мира — 2019

U18 ЧМ-2019
21 апреля 2019, воскресенье. 20:30 МСК
Словакия U18
1 : 5
0:1, 1:2, 0:2
Швеция U18
0:1 – Бьерселиус – 00:14 (4x5), 1:1 – Сойка (Чайкович) – 24:25 (5x5), 1:2 – Хенрикссон (Броберг, Сёдерстрём) – 27:18 (5x5), 1:3 – Нюбек (Броберг, Валльстедт) – 31:19 (5x5), 1:4 – Лавнер (Броберг) – 48:13 (5x5), 1:5 – Нюбек – 56:58 (4x5)
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