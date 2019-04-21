Швеция не испытала проблем в матче со Словакией на юниорском чемпионате мира

Сборная Швеции обыграла Словакию со счётом 5:1 в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею.



Календарь юниорского чемпионата мира — 2019



Скандинавская команда открыла счёт уже на 14-й секунде встречи после того, как Оскар Бьерселиус отличился в меньшинстве. Словаки восстановили равновесие во втором игровом отрезке благодаря точному броску Доминика Сойки, на что хозяева турнира ответили голами Карла Хенрикссона и Зиона Нюбека. В третьем периоде преимущество шведов укрепили Оскар Лавнер и Нюбек.



Сборная Швеции одержала вторую победу на турнире, а словаки потерпели третье поражение. 23 апреля скандинавская сборная сыграет с Россией, а Словакия днём ранее встретится с Латвией.

Турнирная таблица юниорского чемпионата мира — 2019