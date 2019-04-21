Амиров: поражение в игре с американцами — хороший подзатыльник

Нападающий юниорской сборной России Родион Амиров поделился мнением о матче с американцами (3:6).



«Скорости были хорошие, у американцев хорошая команда. Немного не хватило нам сегодня. Надо исправляться, проделаем работу над ошибками.



Момент с пятой шайбой? Нас поймали на смене. Тренеры предупреждали, чтобы мы не менялись таким образом, но дисциплина подвела. Хороший подзатыльник получили сегодня, обидное поражение. Унывать не будем — разберем ошибки и дальше пойдём с хорошим настроением.



У шведов техничная команда. Они обыграли нас на Кубке Глинки-Гретцки — нам есть, за что поквитаться. Получается, что это будет матч за второе место в группе. Будем выходить и доказывать», — цитирует Амирова пресс-служба ФХР.

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