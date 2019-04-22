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«Бостон» в гостях одолел «Торонто» и сравнял счёт в серии — 3-3

«Бостон» в гостях одолел «Торонто» и сравнял счёт в серии — 3-3
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) в пользу гостей.

Главным героем встречи стал нападающий «Брюинз» Брэд Маршан, который набрал 3 (2+1) очка. Двумя результативными передачами отметился Давид Пастрняк. Голкипер гостей Туукка Раск отразил 22 броска из 24.

Видео гола Маршана доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 16 минут 56 секунд, нанёс 3 броска в створ ворот, совершил один силовой приём и не отметился результативными действиями.

Седьмой матч серии состоится 24 апреля в Бостоне.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
21 апреля 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
2 : 4
1:2, 0:1, 1:1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Райлли (Нюландер, Марло) – 09:42 (5x5), 1:1 – Маршан (Бержерон) – 11:23 (5x4), 1:2 – Крюг (Пастрняк, Маршан) – 17:02 (5x4), 1:3 – Дебраск (Крейчи, Пастрняк) – 27:57 (5x5), 2:3 – Мэттьюс (Гардинер, Дермотт) – 44:15 (5x5), 2:4 – Маршан (Хара, Макэвой) – 58:06 (en)
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